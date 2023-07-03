Ребенка срочно доставили в ДОКБ Твери на вертолете санавиации

Привлечение санавиации потребовалось для спасения ребенка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В ночь на 2 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку из Вышневолоцкого ГО.

- Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Вышневолоцкого округа. На месте в ЦРБ врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

По прибытии, с аэродрома Змеёво, пациента на реанимобиле бригады скорой помощи доставили в ДОКБ Твери.