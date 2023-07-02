В Заволжском районе Твери в аварии пострадала пенсионерка

Авария произошла на улице Мусоргского. Фото: УГИБДД по Тверской области

2 июля недалеко от дома №19/25 на улице Мусоргского в Твери столкнулись два иностранных автомобиля. Подробности сообщило УГИБДД по Тверской области.

Мужчина 1980 года рождения за рулем Citroеn при развороте не уступил дорогу встречному Daewoo Nexia под управлением 39-летнего мужчины.

В итоге травмы получила пассажирка автомобиля Daewoo Nexia - женщина 1954 года рождения, которая сидела на пассажирском месте впереди. У нее сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

В водителей не выявлено признаков опьянения.