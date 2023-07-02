В Тверской области обнаружен и обезврежен снаряд Великой Отечественной войны

Найденный снаряд. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

2 июля группой специальных взрывных работ аварийно-спасательных службы региона в деревне Клещёво Конаковского округа найден и обезврежен снаряд со времени Великой Отечественной войны.

В областном ГУ МЧС уточнили, что это 122-х миллиметровый артиллерийский снаряд.

При обнаружении взрывоопасного предмета Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам:

- отойдите на безопасное расстояние;

- предупредите окружающих о возможной опасности;

- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;

- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.