В Тверской области обнаружен и обезврежен снаряд Великой Отечественной войны

Найденный снаряд. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
2 июля группой специальных взрывных работ аварийно-спасательных службы региона в деревне Клещёво Конаковского округа найден и обезврежен снаряд со времени Великой Отечественной войны.
В областном ГУ МЧС уточнили, что это 122-х миллиметровый артиллерийский снаряд.
При обнаружении взрывоопасного предмета Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам:
- отойдите на безопасное расстояние;
- предупредите окружающих о возможной опасности;
- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;
- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.