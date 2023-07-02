В Твери нашли пропавшего несколько дней назад мужчину

Пропавший найден, он жив. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Найден живым житель Твери Игорь Меркулов 1966 года рождения. Об этом сообщил тверской поисково-спасательный отряд "Сова".

Напомним, что он пропал 25 июня. При этом сообщалось, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи. К счастью, поиски завершились благополучно. Обстоятельство того, где пропадал тверичанин, не оглашаются.

К несчастью, другие поиски - пожилой женщины в Удомельском районе - завершились печально. Ее нашли мертвой.