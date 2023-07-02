В Тверской области при проверке мотовездеходов за 20 дней выявлено 53 нарушения

Сотрудники Инспекции Гостехнадзора и УГИБДД региона проверили более 150 мотовездеходов на дорогах. Фото: Инспекция Гостехнадзора Тверской области

С 1 по 20 июня в рамках операции «Мотовездеход» сотрудники Инспекции Гостехнадзора и УГИБДД региона проверили более 150 мотовездеходов на дорогах. В итоге было выявлено 53 нарушения.

Инспекторы нанесли 45 профилактических владельцам мотовездеходов, объявили 215 предостережений о недопустимости нарушения требований к техническому состоянию и эксплуатации их транспортных средств.

Инспекция Гостехнадзора Тверской области также сообщила, что на техосмотр представлено более 200 мотовездеходов, зарегистрировано 26 единиц техники.