В Тверской области почтили память Первого Патриарха Московского и всея Руси Иова

Монастырь в Старице. Фото: ПТО

2 июля в Свято-Успенском монастыре в Старице прошли торжества, посвященные Дню памяти Святителя Иова, Первого Патриарха Московского и всея Руси. В них участвовали выпускники и первоклассники местных школ, прихожане монастыря, жители и гости города.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Во время торжеств в монастыре. Фото: Андрей Зубов

Приветствие участникам торжеств направили губернатор Игорь Руденя, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко и его жена - заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Памятные мероприятия в Старицком Свято-Успенском монастыре начались с Божественной литургии, которую провел митрополит Тверской и Кашинской Амвросий. Затем состоялся Крестный ход.

Также в монастыре по традиции напутствовали первоклассников перед началом учебы и выпускников школ.

Чествование выпускников. Фото: Андрей Зубов

Накануне в монастыре прошла юношеская научно-практическая конференция «Величие подвига святого» памяти святителя Иова.

Ребята, представившие пять лучших работ, получили сертификаты на право проведения экскурсий по монастырю.

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI века в семье посадских людей Старицы. Отец отдал его на воспитание в в Старицкий монастырь, где будущий Патриарх и принял монашество.

В Смутное время святитель твердо стоял на страже Православия в Русской Церкви.

19 июня 1607 года Патриарх Иов скончался и был погребен в Старицком Успенском монастыре. В 1652 году мощи перенесены в Москву, в Успенский собор.