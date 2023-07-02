В Тверской области почтили память Первого Патриарха Московского и всея Руси Иова

Монастырь в Старице.
Фото: ПТО
2 июля в Свято-Успенском монастыре в Старице прошли торжества, посвященные Дню памяти Святителя Иова, Первого Патриарха Московского и всея Руси. В них участвовали выпускники и первоклассники местных школ, прихожане монастыря, жители и гости города.
Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.
Во время торжеств в монастыре. Фото: Андрей Зубов
Приветствие участникам торжеств направили губернатор Игорь Руденя, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко и его жена - заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
Памятные мероприятия в Старицком Свято-Успенском монастыре начались с Божественной литургии, которую провел митрополит Тверской и Кашинской Амвросий. Затем состоялся Крестный ход.
Также в монастыре по традиции напутствовали первоклассников перед началом учебы и выпускников школ.
Чествование выпускников. Фото: Андрей Зубов
Накануне в монастыре прошла юношеская научно-практическая конференция «Величие подвига святого» памяти святителя Иова.
Ребята, представившие пять лучших работ, получили сертификаты на право проведения экскурсий по монастырю.
Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI века в семье посадских людей Старицы. Отец отдал его на воспитание в в Старицкий монастырь, где будущий Патриарх и принял монашество.
В Смутное время святитель твердо стоял на страже Православия в Русской Церкви.
19 июня 1607 года Патриарх Иов скончался и был погребен в Старицком Успенском монастыре. В 1652 году мощи перенесены в Москву, в Успенский собор.