Возле детской поликлиники в Твери из-за прорыва трубы забил мощный фонтан

В микрорайоне Южный мощно прорвало трубу. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Katrin Meier

2 июля в Твери, у детской поликлиники в микрорайоне Южный, из-за прорыва трубы из разрытого коммунальщиами котлована ввысь забил мощный фонтан. Видео инцидента выложили в паблике "Тверь ВКонтакте" очевидцы.

- В Твери появился новый фонтан. Правда незапланированный, - с горькой иронией сопроводил видео один из свидетелей произошедшего.

На месте работают сотрудники коммунальных служб. Как нам сообщили очевидец, по состоянию на 13:30 фонтана уже нет.

Заметим, что в домов по улицам Левитана и Можайского в этом районе до сих пор нет горячей воды, хотя ее по графику "Тверской генерации" должны были включить еще утром 30 июня.