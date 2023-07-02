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НовостиОбщество2 июля 2023 10:37

Возле детской поликлиники в Твери из-за прорыва трубы забил мощный фонтан

На месте работают коммунальщики, а жители окрестных домов сидят без горячей воды
Алексей АНДРЕЕВ
В микрорайоне Южный мощно прорвало трубу. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Katrin Meier

В микрорайоне Южный мощно прорвало трубу. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Katrin Meier

2 июля в Твери, у детской поликлиники в микрорайоне Южный, из-за прорыва трубы из разрытого коммунальщиами котлована ввысь забил мощный фонтан. Видео инцидента выложили в паблике "Тверь ВКонтакте" очевидцы.

- В Твери появился новый фонтан. Правда незапланированный, - с горькой иронией сопроводил видео один из свидетелей произошедшего.

На месте работают сотрудники коммунальных служб. Как нам сообщили очевидец, по состоянию на 13:30 фонтана уже нет.

Заметим, что в домов по улицам Левитана и Можайского в этом районе до сих пор нет горячей воды, хотя ее по графику "Тверской генерации" должны были включить еще утром 30 июня.

Фонтан из прорванной трубы с другого ракурса. Фото: VK/Тверь ВКонтакте

Фонтан из прорванной трубы с другого ракурса. Фото: VK/Тверь ВКонтакте