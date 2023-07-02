В Тверской области из мести была сожжена машина

В полицию обратилась женщина, у которой сожгли машину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кашине 40-летняя местная жительница сообщила в полицию, что ночью кто-то поджёг ее автомобиль. Машина была припаркована возле дома. Она полностью выгорела. Оказалось, что мотивом преступления стала месть.

Оперативники осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей. Эксперты-криминалисты зафиксировали и изъяли следы и улики.

В итоге сотрудникам угрозыска удалось установить личность подозреваемого в поджёге. Им оказался 28-летний житель Кашина.

- Фигурант был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном и пояснил, что облил бензином и поджёг автомобиль, чтобы поквитаться с мужем потерпевшей, - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Расследование по уголовному делу продолжается.