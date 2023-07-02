Стало известно, где нашли тело пропавшей пожилой женщины в Тверской области

Пропавшая в Удомельском округе пенсионерка, к несчастью, найдена мертвой. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Нам стали известны обстоятельства обнаружения тела пропавшей пенсионерки Натальи Васильевой в Удомельском округе. Ее искали несколько дней, а 2 июля поисково-спасательный отряд "Сова" сообщил, что женщина погибла.

Напомним, что пенсионерка 24 июня ушла из дома в деревне Ивановское в Удомельском округе и пропала.

Из собственных источников "КП"-Тверь" стало известно, что бездыханное тело пропавшей женщины было найдено недалеко от дома на старой площадке для пейнтбола возле дороги в лесу. Пенсионерка лежала в окопе для игроков.

Она была сельской учительницей.

Обстоятельства смерти пожилой женщины устанавливаются.