В Тверской области пьяный автоугонщик не справился с управлением машиной

Угнанный автомобиль полицейские обнаружили в посёлке Пено. Фото: УМВД России по Тверской области.

В регионе женщина оставила незапертым автомобиль у подъезда дома. Машину тут же угнали. Однако полицейским удалось быстро задержать злоумышленника - он был пьян.

Угнанный автомобиль сотрудники правопорядка обнаружили в кювете в посёлке Пено. За рулём находился нетрезвый 30-летний житель одной из деревень Осташковского городского округа. Как выяснилось, заметив полицейских, он хотел уехать, но не справился с управлением.

- Фигурант сознался в содеянном. Он сообщил, что решил прокатиться, когда увидел припаркованный автомобиль, на переднем сидении которого лежали ключи. Двери транспортного средства были не заперты, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Нарушителю закона грозит до пяти лет лишения свободы.

Машину вернули владелице.