В Твери из фонтана выловили одинокого погибающего утенка

Лишившегося матери птенца спасли и подсадили в приемную семью. Фото: Помощь птицам г. Тверь

Зооволонтеры спасли в Твери птенца утки-кряквы. О том, что в фонтане в парке Победы не меньше недели плавает одинокий утенок им сообщили граждане. Подробности стории рассказали в паблике "Помощь птицам г. Тверь".

Горожане сообщали, что состояние по какой-то причине лишившегося матери птенца ухудшается.

Девушки-зооволонтеры вооружились рыболовным сачком, переноской, сухими носками и отправились вылавливать утенка.

- Задача на практике оказалась не такой уж и простой, птенец отлично нырял и плавал, - прокомментировали они операцию по спасению утенка.

В итоге после примерно трех часов периодических попыток поймать птенца в сачок, это все-таки удалось сделать. Затем волонтеры отнесли птенца к одному из природных водоемов и успешно подсадили утенка в приемную семью - к мамаше-утке с птенцами.

Заметим, что подсаживать утят можно к приемной утиной семье, где птенцы такого же возраста и соответственно размера. Иначе утка не примет чужого птенца.