В Тверской области за сутки произошли восемь пожаров

За сутки в регионе пожарным пришлось тушить восемь пожаров. Фото: Анастасия ОСИПОВА

За прошедшие сутки в регионе были приняты меры по по тушению восьми техногенных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тверской области.

Пожарные выезжали на тушение пожаров в деревнях Высокое и Шуколово под Торжком, в СНТ Машиностроитель Конаковского района, деревне Бончарово в Торопецком районе, а также трех возгораний мусора и одного - сена.

О том, что кто-либо пострадал в результате этих пожаров, не сообщается.