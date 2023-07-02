В Тверской области за сутки произошли восемь пожаров

За сутки в регионе пожарным пришлось тушить восемь пожаров.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
За прошедшие сутки в регионе были приняты меры по по тушению восьми техногенных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тверской области.
Пожарные выезжали на тушение пожаров в деревнях Высокое и Шуколово под Торжком, в СНТ Машиностроитель Конаковского района, деревне Бончарово в Торопецком районе, а также трех возгораний мусора и одного - сена.
О том, что кто-либо пострадал в результате этих пожаров, не сообщается.