Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2023 5:43

В Тверской области за сутки произошли восемь пожаров

О этом сообщили в региональном ГУ МЧС России
Алексей АНДРЕЕВ
За сутки в регионе пожарным пришлось тушить восемь пожаров.

За сутки в регионе пожарным пришлось тушить восемь пожаров.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

За прошедшие сутки в регионе были приняты меры по по тушению восьми техногенных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тверской области.

Пожарные выезжали на тушение пожаров в деревнях Высокое и Шуколово под Торжком, в СНТ Машиностроитель Конаковского района, деревне Бончарово в Торопецком районе, а также трех возгораний мусора и одного - сена.

О том, что кто-либо пострадал в результате этих пожаров, не сообщается.