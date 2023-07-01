СК и прокуратура проверяют состояние дома в Ржеве, в котором проживает труженица тыла

Проверку проводят СК и прокуратура Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевской межрайонной прокуратурой и Ржевским межрайонным следственным отделом регионального СКР организована проверка по публикации в социальных сетях о ненадлежащем состоянии кровли многоквартирного дома номер 20 по улице Челюскинцев в Ржеве, в котором проживает 93-летняя труженица тыла. На основании публикации правоохранительные органы сообщают, что на протяжении двух лет пожилая женщина обращалась в обслуживающую компанию, контролирующие органы и различные инстанции, однако меры приняты не были. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.