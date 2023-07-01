В Твери выпускникам православной школы вручили аттестаты

Выпускникам праволсавной школы в Твери вручили аттестаты Фото: tvereparhia.ru

30 июня в Епархиальном управлении прошел торжественный выпуск 9 и 11 классов Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы имени святителя Тихона Задонского.

На церемонии вручения аттестатов в епархиальном храме Двенадцати апостолов присутствовали педагоги, выпускники и их родители, почетные гости.

- У каждого человека в жизни есть свои плюсы и минусы, есть свои достоинства и свои недостатки. Я желаю, чтобы тот путь, который вы будете продолжать, был наполнен, прежде всего, делами любви и терпения к другим людям. Самое главное, чтобы вы, будучи выпускниками православной гимназии, всë-таки были примером для других, - обратился к выпускникам митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В 2023 году 9 класс окончили 19 человек. Из них аттестаты с отличием получили четыре выпускницы.

Из 11 класса выпустились 15 человек. Золотую медаль «За особые успехи в учебе» получили двое выпускников.

По окончании торжественной церемонии выпускники вместе с владыкой совершили прогулку по Тверскому Дворцовому саду и покатались на теплоходе по Волге.