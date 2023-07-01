Тверская епархия направила гуманитарную помощь храмам и приходам в Херсонской области

В зону наводнения направлена церковная утварь для возобновления богослужений Фото: tvereparhia.ru

29 июня Тверская епархия осуществила первый сбор богослужебной утвари и необходимых для возобновления богослужений вещей для пострадавших от наводнения приходов Херсонской области.

- После произошедшей катастрофы была практически прекращена богослужебная жизнь множества приходов, находящихся в зоне затопления, многие храмы лишились самых необходимых для совершения богослужений вещей: облачений, масла для лампад, богослужебных книг, свечей, кадильного угля, - сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Вещи доставлены в Москву и будут отправлены в пострадавшие от наводнения приходы.

Также в храмах Тверской митрополии (Тверской, Ржевской и Бежецкой епархий) проходил общецерковный сбор для пострадавших от наводнения. За две недели митрополией было собрано более двух миллионов рублей.

Сбор помощи продожается.