В Тверской области выявлено 180 мигрантов-нарушителей

77 иностранцев будут выдворены за пределы Российской Федерации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области полицейские подвели итоги операции "Нелегал-2023". На первом этапе с 19 по 25 июня силами подразделений полиции во взаимодействии с Управлениями ФСБ и Росгвардии по Тверской области проверены места пребывания (проживания), трудовой деятельности и концентрации мигрантов.

Выявлено 391 административное правонарушение в сфере миграции, наибольшее количество совершены в Твери, Конаковском, Ржевском и Калининском округах.

По решению суда 77 иностранцев будут выдворены за пределы Российской Федерации, 47 помещены в спецучреждение МВД до высылки из России.

180 мигрантов привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации и 92 мигранта за незаконное осуществление трудовой деятельности.

- Наложено административных штрафов на общую сумму более 780 тысяч рублей. Задокументировано 32 факта постановки на фиктивный миграционный учет. Возбуждено 13 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

19 иностранным гражданам запрещен въезд в страну. 10 человек отправлены на родину. Выявлено три мигранта, находящихся в федеральном розыске.