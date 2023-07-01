В столичном парке "Зарядье" проходят Дни Тверской области

В столичном парке «Зарядье» стартовали Дни Тверской области Фото: ПТО

30 июня в столичном парке «Зарядье» стартовали Дни Тверской области. До 2 июля гости события могут познакомиться с туристическим потенциалом региона: узнать о глэмпингах, курортах, музеях и отелях Тверской области, совершить VR-прогулку по Тверскому кремлю, познакомиться с авторскими турами и событиями, проходящими в Верхневолжье.

Ежедневно будут разыгрываться туры в Верхневолжье и гастрономические сувениры. На экране туристического центра «Купол» будут транслироваться видеоролики об истоке Волги и других достопримечательностях.

- Наш регион в прошлом году посетило более 2 миллионов 600 тысяч человек. В целом за последние семь лет туристический поток в Тверскую область увеличился в два раза, - отметил 29 июня губернатор Игорь Руденя, представляя отчет о результатах работы регионального правительства