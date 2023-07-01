Западнодвинский округ отмечает день муниципального образования Фото: ПТО

1 июля Западнодвинский округ отмечает день муниципального образования. С праздником жителей поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Богатейшее историческое наследие, величественная природа, трудолюбивые и талантливые люди - все это прославляет западнодвинский край. Вы гордитесь многими поколениями земляков, которых всегда отличали беззаветное служение Родине, мужество и стойкость, стремление быть первыми и в работе, и на поле боя. Сегодня жители территории достойно продолжают патриотические традиции - вносят вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности страны, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, - отметил Игорь Руденя.

Сегодня в Западной Двине проходят праздничные мероприятия. В Городском парке состоится церемония вручения сертификатов о занесении выдающихся западнодвинцев на Доску Почета, чествование выпускников-медалистов, награждение победителей конкурса «Человек года-2023».

На Центральной площади с 15:00, будут работать информационные выставки, посвященные учителям округа. В 17:30 запланирован парад выпускников детских садов. Будет развернута Ярмарка мастеров, пройдут мастер-классы для детей, откроются фотозоны, состоятся спортивные турниры и показательные выступления по карате.