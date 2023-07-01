Двое мужчин похитили 17 банок кофе из магазина в Тверской области

В полиции злоумышленники сознались в краже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции по Конаковскому району обратился представитель сетевого магазина и сообщил о краже 17 банок кофе. Ущерб составил 4 500 рублей.

По камерам участковый выяснил, что злоумышленников было двое - один выносил коробки, а другой держал дверь.

Личности злоумышленников были установлены. Ранее судимые местные жители 2000 и 1994 годов рождения доставлены в отдел полицию, где сознались, что продали похищенный кофе.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантов проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.