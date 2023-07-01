Жителей приглашают на развлекательные мероприятия в парки Твери

Жителей Твери приглашают на развлекательные мероприятия
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
1 и 2 июля в парках и зонах отдыха Твери пройдут досуговые мероприятия.
По информации администрации Твери, 1 июля в 12:00 в ландшафтном парке «Тьмака» пройдёт фестиваль «Тяга» для всех поклонников автомобилей. В программе: выставка автомобилей, конкурсы и выступление тверских диджеев.
В 17:00 в парке на улице Можайского пройдет Фестиваль мыльных пузырей с детской анимацией, флэшмобом с мыльными пузырями, лотереей и дискотекой.
В 18:00 в Городском саду состоится традиционный русский народный праздник. Гостей ждут игры, пляски и песни.
2 июля в 14:00 в парке Победы пройдёт фестиваль красок. В это же время в Городском саду начнется анимационная программа для всей семьи.
Также развлекательные меропрития пройдут в выходные на набережной Степана Разина. Для гостей организованы творческие мастер-классы и детский показ мод.