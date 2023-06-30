В Тверской области в перечень наиболее востребованных профессий добавлены восемь специальностей

Расширен перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий и специальностей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе расширен перечень наиболее востребованных на рынке труда перспективных специальностей. Вопрос рассмотрен на заседании президиума областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

С учётом этого перечня в регионе обеспечивается приоритетная подготовка молодых специалистов в колледжах.

На заседании президиума в перечень наиболее востребованных профессий включены следующие специальности: слесарные работы, сварочное производство, разработка электронных устройств и систем, компьютерные системы и комплексы, ремонт и обслуживание электрооборудования, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, сервис на транспорте, реклама.

- Перечень формируется на основе наиболее востребованных профессий и специальностей, утверждённых на федеральном уровне, запросов сфер «Здравоохранение» и «Образование», пожеланий бизнес-сообщества и крупных инвесторов, анализа перспективных специальностей на долгосрочную перспективу, сформированного Минэкономразвития региона, - уточнила пресс-служба областного правительства. - Сейчас он актуализирован с учётом поступивших предложений от ключевых и флагманских предприятий региона.