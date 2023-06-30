Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил аттестаты золотым медалистам - выпускникам гимназии

Игорь Руденя с золотыми медалистами. Фото: ПТО

Сегодня, 30 июня, губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил аттестаты золотым медалистам, выпускникам 11-го класса Академической гимназии имени Максимовича Тверского государственного университета.

Среди медалистов были и ученики губернаторского класса.

«Испытываю чувство гордости за наше подрастающее поколение, – обратился к ребятам Игорь Руденя. – Поздравляю вас с завершением важного этапа в жизни. Вы получаете аттестат об окончании одной из лучших общеобразовательных организаций Верхневолжья. Важно, что знания, результаты единого государственного экзамена – итог вашего труда, показатель ваших возможностей. Не забывайте о своем основном предназначении – развивать и укреплять нашу страну. Желаю, чтобы вы всегда шли по жизни уверено, с высоко поднятой головой, гордились своей Родиной, Тверской областью и своими учителями».

Глава региона поблагодарил и преподавателей гимназии.

В этом году академию с золотыми медалями окончил 21 выпускник, двое из них набрали 100 баллов по результатам сдачи ЕГЭ.