Фрагмент афиши фотовыставки.

В Твери пройдёт Всероссийская фотовыставка «Россия многонациональная: преемственность поколений». Откроется она 6 июля 2023 года в 15.00 в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16).

Организаторы выставки Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.

Авторы снимков – лауреаты Всероссийского конкурса фототворчества, организованного Центром культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова.

В тверскую экспозицию вошло порядка 40 фотографий.

Выставка будет работать до 22 июля. 0+