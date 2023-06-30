В Тверской области пожарные потушили три очага тления торфа

В регионе до конца лета действует противопожарный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

30 июня в кризисный центр МЧС России по Тверской области поступила информация об обнаружении трёх очагов тления торфа в районе садоводческого товарищества «Нефтехимик» Конаковского района.

В 11:20 огнеборцы локализировали очаги, в 13:57 была объявлена ликвидация тления. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.

Отметим, что последствия торфяных пожаров могут быть разрушительны. Горящий фактически под землёй огонь повреждает корни деревьев и других растений. Торфяной дым опаснее, чем древесный - при сгорании торфа из него выделяется много вредных для здоровья соединений.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается с настоятельной просьбой соблюдать правила поведения в лесу. Напомним, в регионе до конца лета действует противопожарный режим.