Под Тверью в 23 раз состоится фестиваль «Каблуковская радуга»

Фестиваль «Каблуковская радуга» им. В.И. Львова стал в нашем регионе традиционным. Фото: VK/Фестиваль поэзии и АП "КАБЛУКОВСКАЯ РАДУГА"

1 и 2 июля в Калининском округе пройдет фестиваль поэзии «Каблуковская радуга» им. В.И. Львова (+16). Ежегодно этот праздник поэзии и авторской песни объединяет бардов, поэтов-любителей и профессиональных авторов.

Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу в 11:30 в Савватьево. В этот день в рамках литературных чтений пройдут выступления членов жюри и участников конкурсной программы. Состоится конкурс авторской песни. Будет работать открытый микрофон.

Во второй день фестиваля запланировано проведение творческих семинаров, гала-концерт.

Программу фестиваля смотрите далее по ссылке.