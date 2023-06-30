В Тверской области до 1 октября 2023 года продлён запрет на использование беспилотников

Беспилотником легально пользоваться можно, но после выполнения определённых процедур. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области продлён запрет на использование беспилотных летательных аппаратов до 1 октября 2023 года.

Решение принято 30 июня на заседании Президиума регионального Правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Запрет на использование беспилотных воздушных судов независимо от их массы был введен в Тверской области с 5 апреля 2023 года с целью усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности.

19 мая запрет был продлён до 1 июля 2023 года. И вот очередная пролонгация.

За нелегальное использование беспилотников предусмотрены наказания.

Административные санкции за нарушение запрета на использование беспилотников оформлены статьей 11.4 КоАП, если действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Штраф за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства для граждан - от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 до 150 тыс., для юридических лиц - от 250 до 300 тыс. либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление подобной деятельности, для граждан – 30-50 тыс. рублей, для должностных лиц – 50-100 тыс., для юридических лиц – 300-500 тыс. либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Уголовная ответственность описана в ст. 271.1 УК РФ. Если такие действия повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, если повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц - срок до семи лет.

Для желающих использовать беспилотные аппараты легально, прописана процедура получения разрешения.

При обнаружении в небе беспилотника, необходимо сообщить об этом правоохранительным органам.