В Тверской области ремонт дорог идёт в круглосуточном режиме

Дорожные строители работают в круглосуточном режиме. Фото: ПТО

На дорогах Тверской области продолжается ремонтная кампания. Трассы латают в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Дорожные строители работают в круглосуточном режиме, включая выходные, сообщают в правительстве Тверской области.

В частности, идёт ремонт автодороги «Москва – Рига» – Александровка – граница Московской области. Основные работы выполняются в ночную смену, чтобы не создавать сильных помех транспорту. Вечером дорожники укладывают асфальт, днём укрепляют обочины и выполняют другие работы.

Ремонт этого участка общей длиной 27 километров рассчитан на три года (2023 - 2025 гг). В этом году работы ведутся на участке от трассы М-9 «Балтия» в направлении деревни Орловка.

Двухсменный режим работы также организован на дорогах «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь; Западная Двина – Жарковский; Бежецк – Поречье; Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна; Вышний Волочек – Бежецк – Сонково.