Житель Тверской области разобрал на брёвна и продал чужой дом стоимостью 1,5 млн рублей

К разборке двухэтажного дома мужчина привлёк рабочих. Фото: Александр РОГОЗА

В деревне Конякино Калязинского района Тверской области 38-летний местный житель разобрал на брёвна и продал чужой дом. В этот момент хозяин дома отсутствовал, так как находился под стражей, сообщает региональная прокуратура. Собственнику был нанесён ущерб в 1,5 миллиона рублей.

Согласно версии следствия, к разборке двухэтажного дома мужчина привлёк рабочих. Они ни о чём не подозревали - о преступных намерениях осведомлены не были.

Возбуждено уголовное дело о хищении на сумму более 1,5 млн рублей (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража)). Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Калязинский районный суд.