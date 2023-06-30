С начала года в Тверской области у пьяных водителей конфисковали 16 автомобилей

Выпил - не садись за руль! Фото: Влад Комяков

С начала 2023 года в судах Тверской области было рассмотрено 121 уголовное дело о пьяном вождении и принято 16 судебных решений о конфискации автомобилей у пьяных водителей, сообщает прокуратура Тверской области.

Такие решения принимались Центральным, Заволжским районными судами г. Твери, Бежецким, Вышневолоцким, Нелидовским, Максатихинским межрайонными судами, Бологовским городским судом.

Судебные решения, по которым виновным возвращены транспортные средства, обжалуются прокурорами в апелляционном порядке, отмечают в прокуратуре и приводят конкретный пример.

Вышневолоцким межрайонным судом мужчина был осуждён за повторное пьяное вождение (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Ему присудили 360 часов обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года. При этом автомобиль марки «BMW 3201» был возвращён собственнику.

Не согласившись с данным решением, межрайонный прокурор обжаловал его в Тверском областном суде. Приговор вышестоящей инстанцией был изменён, и автомобиль конфискован в доход государства.

Напомним, 25 июля 2022 года в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание для тех, кто повторно попался на пьяном вождении, либо нарушил правила дорожного движения, сев за руль машины будучи лишённым водительских прав. У таких водителей судебным решением теперь могут конфисковывать автомобили.