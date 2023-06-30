В Твери пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина

О местонахождении Игоря Меркулова неизвестно с 25 июня. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В регионе ищут жителя Твери Игоря Меркулова 1966 года рождения. Он пропал 25 июня. Об этом сообщил тверской поисково-спасательный отряд "Сова".

Приметы мужчины: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза голубые.

Предположительно был одет в черную футболку с красной надписью «CHE GUEVARA», черные же штаны и светлые кроссовки.

С собой: сумка черного цвета через плечо.

Нуждается в медицинской помощи.

Просьба всех, кому где-либо видел Игоря Меркулова с 25 июня, сообщить по телефонам 8-904-014-12-34, 8-910-646-34-34 или 112.