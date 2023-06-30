Житель Твери разбил стёкла на чужой иномарке из неприязни к владельцу

Мужчина расколотил молотком стекло авто, припаркованное у дома владельца. Фото: УМВД России по Тверской области.

66-летний житель Твери сообщил в полицию о том, что обнаружил свой автомобиль «Тойота» разбитым. Машина была припаркована у дома владельца на улице Константина Заслонова, и кто-то ночью расколотил лобовое стекло авто. Ущерб составил более 60 000 рублей.

Полицейские установили, что к повреждению машины причастен 48-летний житель Твери. Свой поступок мужчина объяснил неприязненными отношениями с владельцем автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.