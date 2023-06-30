Военный врач из Тверской области помог извлечь неразорвавшийся снаряд из тела бойца

Церемонию награждения медиков транслировал Первый канал. Фото: Газета "Вышневолоцкая правда"

Военный врач из Вышнего Волочка Тверской области Олег Григорьев работал в составе бригады военных медиков, которые, рискуя жизнью, провели уникальную операцию - извлекли неразорвавшийся снаряд из тела пациента.

За это врачи были награждены медицинской премией «Призвание» в номинации «Специальная премия военным врачам», сообщает «Вышневолоцкая правда». Вручение премии транслировал Первый канал.

Награждены были две бригады врачей. Медики первой бригады извлекли неразорвавшийся снаряд из тела пациента в ноябре 2022 года. Снаряд попал в область сердца. Вторая бригада оперировала бойца, которому взрыватель от мины попал в ногу в январе 2023 года. Оба пациента живы и на сцене поблагодарили героических медиков.