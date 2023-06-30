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НовостиПолитика30 июня 2023 6:09

Военный врач из Тверской области помог извлечь неразорвавшийся снаряд из тела бойца

За это он был удостоен медицинской премии «Призвание»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Церемонию награждения медиков транслировал Первый канал. Фото: Газета "Вышневолоцкая правда"

Церемонию награждения медиков транслировал Первый канал. Фото: Газета "Вышневолоцкая правда"

Военный врач из Вышнего Волочка Тверской области Олег Григорьев работал в составе бригады военных медиков, которые, рискуя жизнью, провели уникальную операцию - извлекли неразорвавшийся снаряд из тела пациента.

За это врачи были награждены медицинской премией «Призвание» в номинации «Специальная премия военным врачам», сообщает «Вышневолоцкая правда». Вручение премии транслировал Первый канал.

Награждены были две бригады врачей. Медики первой бригады извлекли неразорвавшийся снаряд из тела пациента в ноябре 2022 года. Снаряд попал в область сердца. Вторая бригада оперировала бойца, которому взрыватель от мины попал в ногу в январе 2023 года. Оба пациента живы и на сцене поблагодарили героических медиков.