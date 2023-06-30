За сутки на территории Тверской области три раза горел мусор

Все три пожара, зарегистрированные в регионе, - возгорания мусора. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области за минувшие сутки огнеборцы выезжали на тушение трёх пожаров. Во всех случаях это были возгорания мусора.

Пожароопасная обстановка в регионе нормализовалась благодаря прошедшим 29 июня ливням. Гидрометцентр РФ снял какие-либо экстренные предупреждения вплоть до 2 июля.

Напомним, однако, что В Тверской области до 31 августа 2023 года действует противопожарный режим. Запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы в лесах, сжигание порубочных остатков на предприятиях и в лесах. Нарушителей будут штрафовать.