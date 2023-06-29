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НовостиОбщество29 июня 2023 17:00

Под Тверью могут построить жилой комплекс с пляжами и оздоровительным центром

Вопрос обсуждался в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
На встрече в областном правительстве.

На встрече в областном правительстве.

Фото: ПТО

29 июня губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провел рабочую встречу с руководством одной из крупнейших девелоперских корпораций России. Обсуждались планы по строительству благоустроенного жилого комплекса в Эммаусском сельском поселении к югу от Твери.

Как отметил Игорь Руденя, реализация проекта по созданию современного комфортного жилья с развитой инфраструктурой станет новой точкой роста для муниципального образования.

- Проект предполагает строительство жилого комплекса на 930 индивидуальных жилых домов, развитие рекреационных зон с обустройством пляжей и пространств для отдыха, спортивных объектов, гостиницы, оздоровительного центра, создание коммерческих и социальных объектов для комфортного проживания будущих жителей. Особое внимание будет уделено обустройству береговой линии Волги, как основного рекреационного объекта всего жилого комплекса, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Стороны обсудили детали проекта, в том числе вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой.

Губернатор подчеркнул: регион готов оказывать содействие инвестору на каждом из этапов.