Дмитрий Березин назначен министром здравоохранения Тверской области

Дмитрий Березин. Фото: ПТО

Новым министром здравоохранения Тверской области назначен заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Березин. О его назначении 29 июня областным парламентариям сообщил губернатор Игорь Руденя. В этот день глава региона представлял в Заксобрании отчёт о деятельности правительства Тверской области за 2022 год.

Дмитрий Березин курирует вопросы здравоохранения в областном правительстве с мая 2021 года. Теперь он будет совмещать должности министра и зампреда правительства.

Опыт руководства министерством у него есть: он был министром здравоохранения Республики Коми (с 2015 года), а прежде долгие годы работал в системе здравоохранения: на станции скорой помощи, врачом в медицинских учреждениях Екатеринбурга и Воркуты. Возглавлял областную клиническую больницу в Великом Новгороде.

Напомним, с мая 2022 года должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Тверской области занимала Ксения Абрамова. Она сменила на посту предыдущего министра, Сергея Козлова, вновь ставшего главным врачом Тверской областной больницы.