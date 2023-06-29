Девушка из Твери продавая платье дважды лишилась денег

Мошенники готовы на всё, чтобы завладеть данными ваших банковских карт. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

К полицейским Твери обратилась 22-летняя девушка, которая стала жертвой мошенника.

Она на сайте разместила объявление о продаже платья. Через какое-то время ей в мессенджер написал неизвестный мужчина.

Он сказал, что может оплатить покупку безналичным расчётом и попросил назвать реквизиты банковской карты и смс-пароль, якобы для подтверждения платежа. После этого у девушки с карты были списаны 16 000 рублей.

Но мошенник на этом не остановился. Под предлогом возврата ошибочно переведённой ему суммы, преступник предоставил ссылку, перейдя по которой тверичанка повторно ввела данные своей банковской карты, код из смс-сообщения и сумму, подлежащую возврату.

И с карты девушки вновь было списано 16 000 рублей.

В итоге девушка лишилась 32 000 рублей, а мошенника и след простыл.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведётся следствие.