Тверская область направила более 10 тонн гуманитарной помощи жителям Белгородской и Херсонской областей

Более 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Фото: ПТО

29 июня из Тверской области на Донбасс отправился очередной гуманитарный груз. Более 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости собрали для жителей Белгородской и Херсонской областей.

С начала специальной военной операции Тверской областью было направлено более 500 тонн гуманитарного груза для военнослужащих, сообщают в пресс-службе регионального правительства. В сборы активно включились, волонтёры, молодёжь, ветераны, предприятия Верхневолжья.

Сегодня, выступая в Законодательном Собрании региона с отчётом о работе областного правительства в 2022 году, губернатор Игорь Руденя поблагодарил всех, кто принимает участие в этой работе. Подробнее об отчёте главы региона перед областным парламентом читайте позже на нашем сайте.