За 2022 год в Тверской области создали два центра цифрового образования «IT-куб» и 90 центров «Точка роста»

Выросло число школьников, участвующих в программах дополнительного образования. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 июня губернатор Игорь Руденя в отчёте по итогам работы регионального правительства за прошедший год представил результаты развития сферы образования. По нацпроекту «Образование» в прошлом году в Тверской области было создано 2 центра цифрового образования «IT-куб» и девяносто центров «Точка роста». Существенно выросло число школьников, участвующих в программах дополнительного образования.

С прошлого года началась реализация регионального проекта по комплексной модернизации школьной системы образования. Был завершён капитальный ремонт четырёх школ. В 2023 году планируется провести работы ещё в пятнадцати школах.

Глава региона отметил, что сейчас ведётся строительство пяти школ - в Твери, Максатихе, Дмитровой Горе и Вахонино. Там смогут учиться более трёх тысяч ребят.

В прошлом году также были открыты детские сады - в Твери и Вышнем Волочке. А в начале июня 2023 года в областной столице ввели в эксплуатацию ещё один детский сад. Всего в 2019-2023 годах в Тверской области было построено тринадцать дошкольных учреждений на 1720 мест. Укреплена материально-техническая база четырнадцати детских садов, установлены уличные игровые комплексы в 55 садиках.