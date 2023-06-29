Подозреваемого в организации заказного убийства в Тверской области взяли под стражу

Подозреваемый в организации заказного убийства взят под арест. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Тверской области решением суда взят под стражу 55-летний житель Бежецка, подозреваемый в организации заказного убийства, сообщает областная Прокуратура.

Напомним, по версии следствия, он пытался нанять киллера для убийства нового мужчины своей бывшей возлюбленной. За что готов был заплатить 100 тысяч рублей. Однако в роли исполнителя заказа выступил оперативник. Заказчика взяли в момент передачи денег за якобы совершённое убийство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Организация приготовления убийства по найму). Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.