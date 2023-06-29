В Тверской области в 2022 году провели газ в три ранее негазифицированных района

Продолжается программа социальной догазификации. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году завершился новый этап в газификации Тверской области. Впервые газ провели в три ранее негазифицированных округа – Жарковский, Краснохолмский и Молоковский, сообщает правительство региона.

«Всего в рамках программ газификации завершено строительство порядка 330 километров газопроводов в 15 муниципальных образованиях. До 2026 года планируется газификация всех ранее негазифицированных муниципалитетов северо-востока и юго-запада Тверской области», - сообщил губернатор Игорь Руденя.

Продолжается программа социальной догазификации. В 2022 году её реализация позволила бесплатно провести газ к 6 508 домам. Всего в настоящее время газ подведён к 8 215 домовладениям. В планах до конца 2023-го протянуть газ ещё к 690 домам.

Также в 2023 году планируется завершение проектирования магистрального газопровода-отвода Ржев-Нелидово.