В июле изменится расписание пригородных электричек на участке Москва – Тверь

По изменённому расписанию электрички будут ходить с 1 по 14 июля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 июля по 14 июля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково. В будние дни, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК).

Интервалы движения поездов увеличены на Москву:

в утренний пик — частично до 20 минут,

с 11:00 до 12:00 — до 1 часа,

с 12 до 14:30 – до 2,5 часов,

после 20:00 — до 40 минут.

из Москвы:

в утренний пик — частично до 20 минут,

с 10:30 до 14:30 — нет движения поездов,

после 20:00 — до 40 минут.

Все номера отменённых поездов можно увидеть на сайте пассажирской компании.

Изменения в расписании связаны с продолжением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3 - третей линии Московских центральных диаметров (система линий железнодорожного транспорта).