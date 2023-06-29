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НовостиПолитика29 июня 2023 11:42

В Тверской области планируется создать реабилитационный госпиталь для участников СВО

Ожидается, что проект будет готов к зиме
Олег ХАДАЕВ
Госпиталь может быть построен здесь. Фото: Яндекс

Госпиталь может быть построен здесь. Фото: Яндекс

Во время ежегодного отчёта губернатора Тверской области Игоря Рудени перед депутатами Законодательного собрания, прозвучал вопрос, будет ли создан в регионе специальный госпиталь для реабилитации и лечения участников СВО.

Игорь Руденя ответил, что такие планы есть. Прорабатывается намерение создать такой госпиталь на базе Тверского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

Однако, предстоит проделать большой объем работ.

Сейчас готовится проект реконструкции диспансера. Он, как сказал губернатор, будет готов в четвёртом квартале этого года. То есть - зимой.

Параллельно подыскивается партнёр для финансирования, так как госпиталь, возможно, будет носить статус НКО - некоммерческой организации.