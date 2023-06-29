Объём дорожных работ в Тверской области за пять лет вырос в четыре раза

Дорог в Тверской области строят и ремонтируют много. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С 2016 года объём дорожных работ на региональных и муниципальных трассах в Тверской области вырос в четыре раза.

«В соответствии с установленным графиком ведутся работы по строительству Западного моста в городе Твери, включая строительство нового путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Также реализуется проект по строительству последнего участка трассы М-11 «Нева» – Северного обхода города Твери», — сообщил депутатам губернатор Игорь Руденя.

Началась работа по созданию транспортной хорды между основными федеральными трассами на территории Тверской области.

Развивалась и региональная транспортная система. В прошедшем году новая модель пассажирских перевозок, работающая в уже в шести муниципалитетах региона, была распространена на Конаково и его предместья.