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НовостиПолитика29 июня 2023 10:34

За год Тверская область получила порядка 28 млрд. рублей инвестиций

Продолжается отчёт губернатора перед Законодательным собранием
Олег ХАДАЕВ
Отчёт губернатор читает в здании Законодательного собрания.

Отчёт губернатор читает в здании Законодательного собрания.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В 2022 году в Тверской области завершена реализация 11 инвестиционных проектов – это порядка 28 млрд рублей инвестиций и 1 580 новых рабочих мест.

Такие данные озвучил губернатор Игорь Руденя в отчете по итогам работы Правительства региона.

Наиболее крупные проекты реализованы в агропромышленном комплексе, производстве продуктов питания, строительных материалов, фармацевтической промышленности.

«Уход западных инвесторов и санкционное давление не помешали развитию инвестиционных процессов в Тверской области, – подчеркнул Игорь Руденя. – Во многом этому способствовала активная работа по созданию и развитию зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности».