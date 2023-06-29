За год Тверская область получила порядка 28 млрд. рублей инвестиций

Отчёт губернатор читает в здании Законодательного собрания. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В 2022 году в Тверской области завершена реализация 11 инвестиционных проектов – это порядка 28 млрд рублей инвестиций и 1 580 новых рабочих мест.

Такие данные озвучил губернатор Игорь Руденя в отчете по итогам работы Правительства региона.

Наиболее крупные проекты реализованы в агропромышленном комплексе, производстве продуктов питания, строительных материалов, фармацевтической промышленности.

«Уход западных инвесторов и санкционное давление не помешали развитию инвестиционных процессов в Тверской области, – подчеркнул Игорь Руденя. – Во многом этому способствовала активная работа по созданию и развитию зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности».