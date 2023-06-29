Жители Твери в сентябре смогут подать заявки на благоустройство придомовых территорий

По данной программе можно заасфальтировать двор, установить ограждения или детскую площадку. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Твери реализуется программа инициативных проектов, по которой жители могут благоустроить придомовые территории. Минимальный размер софинансирования со стороны населения составляет 10%, остальные средства выделяются из муниципального бюджета.

Заявки на участие в программе инициативных проектов принимаются в администрациях районов. Информацию можно получить по телефонам районных администраций:

Центральный район: (4822) 36-08-81;

Московский район: (4822) 36-08-83;

Заволжский район: (4822) 36-08-82;

Пролетарский район: (4822) 36-08-84.

Документы на участие в программе в 2024 году принимаются с 15 сентября до 1 октября 2023 года.

Как сообщает администрация Твери, в 2022 году в программу вошёл проект жильцов многоэтажного дома №62 к.1 по улице Можайского. Здесь планируется установить ограждение вокруг придомовой территории. Также в Московском районе проекты благоустройства подготовили жильцы домов №72 по улице Можайского и №18 по улице Королёва. В Центральном районе уже проведены работы по асфальтированию территории на улице 1-ой Суворова у домов № 7,9,11 и 13.