Житель Тверской области нанял киллера для убийства соперника, к которому ушла его женщина

В ближайшее время подозреваемого должны взять под стражу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

55-летний житель Бежецка Тверской области нанял киллера за 100 тысяч рублей для убийства соперника, ради которого его бросила женщина. Но был задержан оперативниками в момент передачи денег.

Минувшей весной от подозреваемого ушла женщина и начала встречаться с 43-летним местным жителем. Брошенный мужчина решил расправиться с соперником.

Он начал поиск исполнителя для убийства, запланировав заплатить киллеру 100 тысяч рублей. О происходящем стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

"Под видом исполнителя заказа на убийство выступил оперативник уголовного розыска. Он встретился с заказчиком и получил от него данные о личности оппонента и нож", - рассказали в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Позже оперативник доложил мужчине о якобы выполненном заказе на убийство, предоставив в доказательство водительские права "жертвы". В момент передачи 100 000 рублей мужчина был задержан.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Организация к приготовления к убийству по найму" (ч. 1 ст. 30, ч.3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следователи СКР намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.