В Твери под колеса машины попал мальчик на велосипеде

Мальчика на велосипеде сбила машина в микрорайоне Южный. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Твери, недалеко от дома№42 на улице Левитана, под колеса автомобиля угодил 12-летний мальчик на велосипеде.

УГИБДД по Тверской области сообщила, что подросток двигался по линии тротуара справа налево по ходу движения автомобиля, который выехал с прилегающей территории на автодорогу. Это произошло рядом с остановкой.

Мальчик после ДТП обратился за медицинской помощью. Водитель уехал. Его личность пока не установлена.