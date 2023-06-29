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НовостиОбщество29 июня 2023 6:51

Опасные детские площадки обнаружила прокуратура в Тверской области

После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Теперь дети могут играть безопасно.

Теперь дети могут играть безопасно.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кесовой Горе Тверской области прокуратура обнаружила опасные детские площадки. Они располагались на улицах Кооперативной и Алелюхина.

Как сами площадки, так и их содержание не соответствовали нормам. В частности, там было непрочно закреплено оборудование, что создавало опасность для играющих на площадках детей, требовала подсыпки поверхность игровых зон. На площадках не скашивали сорную траву и другую ненужную растительность.

"Поскольку уполномоченными лицами меры к устранению нарушений не принимались, прокуратурой главе администрации муниципального округа внесено представление, нарушения устранены, детские площадки приведены в надлежащее состояние", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.