Ежедневный оборот малых предприятий Тверской области составляет 505 млн рублей

Оборот малых предприятий региона за три месяца текущего года составил 45,5 млрд рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Каждый седьмой рубль оборота всех организаций Тверской области за январь-март 2023 года приходится на коммерческую деятельность малых предприятий (без учета микропредприятий). Статистику малого бизнеса в регионе огласил Тверьстат.

Оборот малых предприятий Тверской области за три месяца текущего года составил 45,5 млрд рублей. Ежедневный оборот составляет около 505 млн рублей.

По данным статистического ведомства, малый бизнес, присутствуя практически во всех сферах экономики региона, обеспечивает рабочими местами почти 47 тысяч человек. 17 тысяч из них заняты в сфере промышленности, почти 9 тысяч – в торговой деятельности, 4 тысячи – в строительстве.