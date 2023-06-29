Затяжные дожди пришли в Тверскую область

Дожди задержатся на несколько дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области начались дожди, синоптики прогнозируют, что продлятся они несколько дней. По данным Гидрометцентра РФ на утро 29 июня, дожди разной степени интенсивности идут в Твери и всех районах региона за исключением Кимрского муниципального округа.

Чуть меньшие осадки прогнозируются также в Конаково. В Твери вплоть до 10:30 часов прогнозируются дожди с интенсивностью 1-3 миллиметров осадков в час. Потом дождь немного ослабнет.

Самые сильные осадки утром 29 июня карты показывают на территории центральной и северо-восточной части региона, а также в юго-восточных и юго-западных окрестностях Твери.

Дожди, по данным метеорологов, задержатся в регионе на выходные. Прогнозируются они и в будущий понедельник.

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